Transmetro instala nuevo sistema de cierre y bloqueo en puertas de estaciones

Barranquilla

La estación de La Catedral, ubicada en la troncal Olaya Herrera con la calle 50, es la primera en iniciar estos trabajos, que consiste en la implementación de un nuevo sistema de cierre y bloqueo de puertas, a propósito del mal estado que presentan muchas de ellas.

Unas 210 puertas serán susceptibles de cambios y otras 126 dañadas, producto del vandalismo o el mal uso de algunos usuarios.

El proyecto incluye la recuperación del sistema mecánico de apertura y cierre de puertas en plataforma, y la instalación de electroimanes con capacidad de presión de 600 libras, para mejorar el sistema de cierre y bloqueo.

Una vez finalicen las obras de instalación en todas las puertas, se iniciará la socialización de su uso con toda la ciudadanía, se indicó por parte de la entidad.