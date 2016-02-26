Oficializan construcción de centro para atención a víctimas del conflicto armado

De acuerdo con el proyecto y las estadísticas que manejan autoridades en la ciudad en dicho centro se aspira a atender a las casi 140 mil víctimas asentadas en Barranquilla

El acta de inicio de construcción estuvo presidido por la directora de la Unidad Nacional para las Víctimas, Paula Gaviria, y contó con su par en esta sección del país, Alfredo Palencia Molina, el alcalde Alejandro Char y el gobernador Eduardo Verano, entre otras autoridades.

“Esto será un espacio para atender a nuestra gente, aquí va a haber una pequeña alcaldía pero con entidades del Gobierno Nacional. Aquí tendrán un enlace con educación, con salud, con el Sena, con el ICBF, entre otras. Estamos seguros que esto es un gran paso hacia la reconciliación de todos”, dijo el alcalde Alejandro Char Chaljub durante el acto.

Por su parte La directora de la Unidad Nacional para las Víctimas, Paula Gaviria, dijo que se aspira a entregar la sede a comienzos del segundo semestre de este año, y que se garantiza la asistencia integral a quienes lo soliciten.

“Estamos muy complacidos porque invertir en la inclusión social de las víctimas es invertir en el desarrollo local, y eso se traduce en inversión hacia la paz. Con esta obra estamos enviando un mensaje que la ciudad le cumple a las víctimas y se compromete con la paz que tanto anhelamos”, dijo la funcionaria.

Teniendo en cuenta que la atención a las víctimas deberá ser integral, el alcalde Char propuso una estrategia para vincular a las víctimas del conflicto al campo laboral.

Dicha estrategia consiste en que quienes aspiren a licitaciones para proyectos en el distrito e incluyan en su mano de obra a personas en desplazamiento por el conflicto armado residentes en Barranquilla, podrían ser favorecidos a la hora de adjudicar los contratos, de acuerdo al número de personas a contratar.

La propuesta del alcalde será estudiada con sus asesores y con elñ Concejo distrital.