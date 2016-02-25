En un 16% aumentó movimiento portuario en Barranquilla, el primer mes del año

Más de 780.000 toneladas movilizaron en el primer mes del 2016, las sociedades portuarias agremiadas a Asoportuaria, incrementándose en un 16,45% en comparación al mismo periodo de 2015, en el que fueron movilizadas unas 671.029 toneladas.

El director ejecutivo de Asoportuaria, Clemente Fajardo, señaló que el objetivo constante es incrementar el movimiento de carga de la zona portuaria de la ciudad.

“Para lograr eso estamos trabajando de la mano del Ministerio de Comercio que está muy interesado en potenciar las exportaciones y aprovechar la actual tasa de cambio. Con este propósito nos hemos sentado con la Alcaldía de Barranquilla, la Gobernación del Atlántico y otros gremios para hacer esfuerzos conjuntos y así lograr pasar de 1.300 millones de dólares a 1.600 millones por año”, explicó.

Escuche