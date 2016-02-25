Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

29 jul 2026 Actualizado 08:36

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Economía

En un 16% aumentó movimiento portuario en Barranquilla, el primer mes del año

Durante el 2015 las exportaciones en el Atlántico, crecieron en un 18% frente a 2014

(Caracol Radio Barranquilla)

Barranquilla
Añadir Caracol Radio en Google

Más de 780.000 toneladas movilizaron en el primer mes del 2016, las sociedades portuarias agremiadas a Asoportuaria, incrementándose en un 16,45% en comparación al mismo periodo de 2015, en el que fueron movilizadas unas 671.029 toneladas.

 El director ejecutivo de Asoportuaria, Clemente Fajardo, señaló que el objetivo constante es incrementar el movimiento de carga de la zona portuaria de la ciudad.

 “Para lograr eso estamos trabajando de la mano del Ministerio de Comercio que está muy interesado en potenciar las exportaciones y aprovechar la actual tasa de cambio. Con este propósito nos hemos sentado con la Alcaldía de Barranquilla, la Gobernación del Atlántico y otros gremios para hacer esfuerzos conjuntos y así lograr pasar de 1.300 millones de dólares a 1.600 millones por año”, explicó.

Escuche 

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escucha el audio

00:00:0000:06
Descargar

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir