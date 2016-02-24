Bajo caudal del río Magdalena demora transporte de acero desde la costa

Bucaramanga

Impala Colombia, la empresa que construye el puerto multimodal en Barrancabermeja, informó que las embarcaciones que parten desde la costa Norte hacia el Magdalena medio están tardando tres días más de lo normal.

En las últimas horas, una caravana de barcazas por fin arribó a Barrancabermeja llevando una carga de 4 mil toneladas de acero.

Las embarcaciones hicieron el recorrido en 8 días por las dificultades que ocurren a raíz del bajo nivel del Magdalena.

El gerente de Impala Colombia, Alejandro Costa Posada informó que los mayores inconvenientes surgen desde el kilómetro 300.

El río presenta en algunos tramos menos de 4 pies de profundidad.