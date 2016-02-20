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29 jul 2026 Actualizado 06:55

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Justicia

Desmantelan fábrica ilegal de cervezas en Sabanalarga, Atlántico

En allanamiento realizado por la SIJIN fueron capturados dos personas.

(Foto: Prensa Policía del Atlántico.)

Barranquilla
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Las dos personas capturadas deberán responder por el delito de usurpación de derechos de propiedad industrial.

Los allanamientos se realizaron en el barrio Nueva Esperanza de dicho municipio, ubicado en el centro del departamento. A los sujetos capturados se les incautó un revólver calibre 38 y doce cartuchos para el mismo.

Igualmente se incautó cerveza adulterada, cigarrillos de contrabando, tapas para envases de cerveza, una prensa artesanal, dos filtros y demás elementos utilizados en la fabricación de la bebida.

La policía reportó que hace un mes aproximadamente se había desarticulado un centro acopio de licor adulterado en el suroccidente de Barranquilla.

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