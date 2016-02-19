En Barranquilla abren sede regional de Unidad Nacional de Protección

Barranquilla

Desde el jueves comenzó a operar en la ciudad de Barranquilla la nueva sede de la Unidad Nacional de Protección, que tendrá jurisdicción en toda la Costa Norte del país.

De acuerdo con el director del organismo, Diego Fernando Mora, con esta sede la entidad fortalecerá su servicio con más analistas de riesgo, funcionarios e integrantes de los esquemas de protección que responda a los requerimientos de habitantes de los departamentos de la región, donde actualmente hay 315 personas bajo protección.

"Uno de los principales objetivos, desde que iniciamos, hace un año, la tarea de organizar regionalmente a la UNP, es acercarnos más a las diferentes zonas del país para darles una atención más directa a las poblaciones que son objeto de protección por parte de la entidad", dijo el funcionario.

Aseguró que la apertura de la nueva sede regional en Barranquilla forma parte de un programa piloto que se adelanta con el Ministerio del Posconflicto.

“Vamos a trabajar junto con la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional estableciendo unos fiscales y unos policías judiciales específicos, únicamente dedicados a la labor del estudio e investigación de las amenazas en lo que tiene que ver con el Programa de Protección", dijo el directivo.