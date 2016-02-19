Atlántico, piloto en modelo de justicia cercana al ciudadano

Barranquilla

El anuncio se dio en la ciudad en el marco de la visita que realizara este jueves el viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, del Ministerio de Justicia, Carlos Medina Ramírez, quien indicó que con estas oficinas se busca acercar los servicios de justicia a los ciudadanos, facilitar la denuncia criminal y aumentar la capacidad de respuesta institucional en cuanto a reacción y protección.

Ello se enmarca en la estrategia de implementación de esquemas de seguridad, convivencia y resocialización que pondrán en marcha con ocasión del posconflicto, paralelo a un plan especial para erradicar el microtráfico de estupefacientes que afecta algunas zonas del departamento.

Para ello se inició la construcción del plan de trabajo que permitirá, a corto plazo, su puesta en marcha.

El viceministro explicó que se están haciendo las gestiones necesaria para que las entidades que tengan que estar ahí dispongan de nuevas plazas, es decir que no se trata de reubicar plazas existentes, sino crear una nueva capacidad institucional las nuevas sedes de la URI.

“Sin duda estamos hablando de la justicia más cercana sobre todo en lo que tiene que ver con la contravención y en conflicto con la ley penal, y la intervención de todas las autoridades que se encargan de la judicialización, investigación, persecución, inclusive la misma Policía, Medicina Legal y otras instancias”, afirmó el viceministro.

El viceministro se reunió, en sendas oficinas con el alcalde y el gobernador y funcionarios de ambos despachos concluyendo, además que se agilizará la puesta en marcha de la presentación de los proyectos para el Departamento y el Distrito que permitirán que el Ministerio de Justicia y el INPEC trabajen coordinadamente en la construcción de centros carcelarios que permitan poner punto final a la problemática del hacinamiento que se registra en las cárceles ubicadas en el departamento.