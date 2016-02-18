En Barranquilla, exhuman restos de víctimas del Palacio de Justicia

Barranquilla

La diligencia se practicó este jueves en el cementerio Jardines del Recuerdo de Barranquilla, por un Fiscal de la Unidad Delegada ante la Corte, con representantes de la policía judicial y miembros de Medicina Legal.

La comisión que llegó desde la capital del país, adelantó el procedimiento a los que serían los restos de Nuris Gutiérrez de Piñeres quien se desempeñaba como auxiliar del magistrado Dantes Fiorillo y de Julio César Andrade magistrado auxiliar.

El procedimiento obedece al compromiso que asumió el estado de identificar a todos los muertos entre el 6 y 7 de noviembre de 1985 durante la toma al Palacio de Justicia. Medicina Legal reconoció en su momento que las labores de identificación fueron insuficientes.

Rosalinda Gutiérrez de Piñeres, hermana de Nuris, dijo a Caracol Radio, que los resultados de Medicina Legal sobre la labor adelantada en Barranquilla, solo se conocerá en 4 meses.

“Esperamos que realmente sean los restos de mi hermana para que se puedan sepultar y cerrar el círculo y el sufrimiento que por espacio de treinta años venimos padeciendo”, señaló.

Cuenta Rosalinda que su familiar antes de los hechos del Palacio de Justicia, vivía en Barranquilla, y era auxiliar del Magistrado Fiorillo cuando este laboraba en el Tribunal Administrativo del Atlántico pero al ser nombrado en la Corte Suprema de Justicia, la trasladó a la capital del país.

Finalmente indico que solo pide al gobierno nacional cumplir con el clamor no solo de su familia sino de todas aquellas que viven la misma incertidumbre desde 1985.