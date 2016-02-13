Remueven de la dirección de Fenalco Atlántico a Carlos Jiménez

Barranquilla

Caracol Radio conoció que la junta directiva notificó, en las últimas horas a Jiménez de la remoción de su cargo como director del gremio en el Atlántico, pero que sigue vinculado al organismo mientras se adelantan las etapas de averiguación de hechos recientes que han afectado a la entidad, tal como dice la carta hecha llegar al ejecutivo.

La fuente consultada por este medio aseguró que se adelanta una auditoria al interior de la dirección del organismo, que Jiménez presentó incapacidad por diez días, la cual se venció y se reemplazó por otra con la misma extensión y que se encuentra vigente actualmente.

Igualmente, señala la fuente, las incapacidades presentadas por Jiménez no son de su empresa prestadora de los servicios de Salud, sino de médicos particulares.

El ex director seccional de Fenalco fue acusado por un hijo de su esposa de haberla agredido físicamente, hasta el punto de haber estado hospitalizada por varios días.

Fenalco hizo público un documento que respalda las decisiones de la junta y rechaza conductas que atenten contra el buen nombre y generen rechazo social.