$34 mil millones serán invertidos en Ciudadela Universitaria este año

Barranquilla

La aprobación de dichos recursos se dio en el marco de la reunión de junta directiva, y con ello se busca continuar con las obras y dotación en las áreas científica, académica y cultural, según explicó el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano De la Rosa.

“Continuaremos con el proceso de construcción de la gran Ciudadela Universitaria, con un bloque académico y el edificio de laboratorios, así como con la dotación del teatro y el centro de convenciones”, dijo el mandatario departamental.

Agregó que el acceso a la Universidad del Atlántico será remodelado y que se han proyectado trabajos de mantenimiento al estadio de beisbol de la Ciudadela, que se convertirá en sede de los juegos de esta disciplina deportiva durante la reconstrucción del estadio Tomás Arrieta.

Finalmente, el gobernador Verano explicó que se trabajará en una gran venta de servicios para proyectar a la Ciudadela Universitaria como el centro científico y cultural más importante de la región Caribe, con una oferta institucional que permitirá competitividad regional.