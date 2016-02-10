Choque de buses en la Cordialidad deja 15 personas heridas

El triple choque de buses de transporte interdepartamental deja un herido de gravedad según el reporte preliminar, quien sería el ayudante de uno de los buses involucrados en el hecho.( Foto Caracol Radio Barranquilla )

Barranquilla

Ocho personas han sido trasladadas a la clínica Campbell calle 30 de Barranquilla luego de un accidente en el que tres buses chocaron en inmediaciones de la vía la Cordialidad en el sector de la zona industrial de Galapa.

El triple choque de buses de transporte interdepartamental deja un herido de gravedad según el reporte preliminar, quien sería el ayudante de uno de los buses involucrados en el hecho.

Al parecer uno de los vehículos que venía de sur a norte, por exceso de velocidad, golpeó al automotor que iba adelante y este, a su vez, chocó al siguiente.

En total se reportan 14 heridos, de los cuales otros fueron trasladados a las clínicas del Sol y la Victoria; entre los afectados se encuentra una mujer en estado de embarazo.