Eduardo Verano en el 6 am

“Yo sabía que músico no podía ser, la música es espontanea, pero siempre tuve claro que no sería mi carrera” aclaró el mandatario.( Foto archivo Caracol Radio )

Barranquilla

“Buscar las mejores orquestas en el carnaval de barranquilla, con un grupo de amigos apasionados por la música andaba pendiente de la música en carnaval, en especial en el coliseo cubierto en el festival de orquestas, donde reinó el Joe Arroyo” ha dicho el gobernador del Atlántico Eduardo Verano durante la transmisión del 6 am Caracol desde el teatro José Consuegra Higgins.

“Yo sabía que músico no podía ser, la música es espontanea, pero siempre tuve claro que no sería mi carrera” aclaró el mandatario.

“Hay un orgullo caribe, hoy más que nunca esa manera de sentir del costeño, lo que es una manera especial de expresar lo que somos culturalmente, lo que nos empuja a una política regional”, manifestó verano sobre su trabajo por lograr que la región Caribe sea un ente autónomo. “Siempre hay cosas que uno quiere hacer y continuar, convertir a la región como organización territorial, tener autonomía en nuestros propios asuntos, desde la constitución del 91 nos proponemos este fin” concluyó el gobernador Eduardo Verano.