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29 jul 2026 Actualizado 06:55

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Alojamientos

Inauguran en Barranquilla hotel de la cadena de Efromovich

Este es el octavo de los hoteles que el grupo abre en Colombia después de Bogotá, Medellín, Cali, Pereira y Cartagena.

(Movich Hotel.)

Barranquilla
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De acuerdo con el propietario de la cadena de hoteles, Germán Efromovich, este es uno de los más importantes y modernos de su compañía por la apuesta social, turística, comercial y gastronómica que ofrece a la ciudad.

El hotel, abierto en plena temporada de Carnaval tuvo una inversión de que supera los 100 mil millones de pesos y genrea unos 100 empleaos directos.

El mismo consta de 150 habitaciones, y el mismo ofrece a sus clientes bares, restaurantes, SPA, zonas húmedas, gimnasio y piscina, entre otras comodidades.

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