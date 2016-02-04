Inauguran en Barranquilla hotel de la cadena de Efromovich

De acuerdo con el propietario de la cadena de hoteles, Germán Efromovich, este es uno de los más importantes y modernos de su compañía por la apuesta social, turística, comercial y gastronómica que ofrece a la ciudad.

El hotel, abierto en plena temporada de Carnaval tuvo una inversión de que supera los 100 mil millones de pesos y genrea unos 100 empleaos directos.

El mismo consta de 150 habitaciones, y el mismo ofrece a sus clientes bares, restaurantes, SPA, zonas húmedas, gimnasio y piscina, entre otras comodidades.