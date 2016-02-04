Al menos 30 hectáreas se han recuperado del lago El Cisne

Frente al lago se construye un parque-mirador, que ya fue inaugurado.( Prensa Gobernación del Atlántico. )

Barranquilla

El gobernador Verano resaltó la recuperación que ha tenido el Lago del Cisne desde que se empezaron a tomar acciones de impacto. Afirmó que hasta el momento hay 30 hectáreas de este cuerpo de agua en buenas condiciones, cifra significativa si se tiene en cuenta la sequía intensa que afecta al Departamento.

“Podemos ver como entra el agua limpia al lago, esto es una demostración de que se tomaron las decisiones acertadas en el momento indicado. Obviamente, con lluvias estaríamos mejor, pero somos optimistas de la recuperación de este importante cuerpo de agua”, indicó Verano De la Rosa.

El ministro de Ambiente, Gabriel Vallejo, expresó su satisfacción por lo que se ve hoy en el Lago del Cisne y señaló que el apoyo del Gobierno Nacional seguirá de manera constante.

Este miércoles fue inaugurado el parque lineal que construyó la Corporación Regional Autónoma (CRA) en inmediaciones del Lago del Cisne, obra que requirió inversiones por 2.500 millones de pesos. El sitio abarca 5.000 metros cuadrados para el disfrute de los habitantes del Atlántico y los turistas.