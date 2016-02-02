"Homicidios de los últimos días en Soledad, se han dado por cuenta del micro-tráfico"

Aspecto del Consejo de Seguridad en el despacho del alcalde de Soledad.( Foto: Prensa Alcaldía Soledad. )

Barranquilla

Durante el primer mes del año, en Soledad se presentaron seis asesinatos, uno de ellos fue el de una menor de 12 años, quien fue impactada cuando los homicidas atentaron contra el padrastro de esta. El pasado fin de semana dos hombres murieron tras un ataque sicarial que obligó a las autoridades a realizar un consejo extraordinario de seguridad.

Tras el consejo de seguridad llevado a cabo en el despacho del alcalde local, las autoridades tomaron la decisión de incrementar el pie de fuerza uniendo el accionar de personal de la Policía, con otros estamentos Fiscalía, SIJIN, Gaula, CTI, Medicina Legal, Área Metropolitana, para conformar un grupo especial de investigación que le haga frente al accionar de estos grupos delincuenciales, dijo a Caracol Radio el secretario de Gobierno del municipio, Jaime Lechuga.

El gobernador Eduardo Verano reconoció la preocupación por la relación que existe entre los homicidios y el accionar de grupos delincuenciales dedicados al negocio de narcotráfico.

“Seis de los homicidios presentados en Soledad son por causa de ajustes de cuentas entre bandas de micro-tráfico, que alteran la convivencia entre la comunidad. Por eso estamos trabajando conjuntamente para apoyar a Soledad”, dijo el Gobernador.

El grupo especializado tendrá como objetivo compartir información estratégica de un hecho de violencia homicida, como la causa y contexto en que se registró el suceso, lo cual le permitirá a las autoridades agilizar la judicialización y adoptar medidas para que en el futuro los responsables lleguen ante los estrados judiciales.

Para el alcalde de Soledad, Joao Herrera, se requiere de un trabajo articulado entre la Policía judicial y de vigilancia, la Armada Nacional, el Ejército, la Fuerza Aérea y la ciudadanía para obtener resultados positivos en materia de seguridad.

Entre tanto, la Policía Nacional reiteró su compromiso de hacer cumplir el vigente Decreto 0033 en el que la administración municipal establece las siguientes restricciones para los días de Carnaval:

*Queda prohibido el transporte en motocicletas de parrilleros de cualquier género.

*La circulación y/o tránsito de motocicletas, cuatrimotos y moto triciclos en horario nocturno, en la jurisdicción del municipio de soledad, queda prohibida de lunes a domingos en el horario comprendido de 11:00 pm a 5:00 am del día siguiente.