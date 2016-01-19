La Polícia propone plan desarme y restricción del parrillero en moto

El general Gonzalo Londoño Portela, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, propuso plan desarme y la restricción del parrillero hombre en moto.( Foto archivo Caracol Radio Barranquilla )

Barranquilla

El Comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla general Gonzalo Londoño Portela propuso en un plan desarme y la restricción del parrillero hombre en moto, como medidas para disminuir la criminalidad.

El oficial, durante la presentación un diagnóstico sobre la seguridad en Barranquilla, que fue presentado al Gobernador Eduardo Verano de la Rosa, indicó que la moto está siendo utilizada para cometer hechos punibles, por lo tanto es necesario revisar el caso del acompañante.

La semana pasada, por ejemplo, se registraron 12 homicidios en Barranquilla y el municipio de Soledad, con la particularidad de que nueve fueron perpetrados por una pareja de hombres en motocicleta, anotó.

En un caso más reciente el patrullero, Alex Fabián Madrigal, de 22 años, permanece con muerte cerebral, cuando fue atacado a bala por delincuentes en moto en la puerta de su casa en el barrio La Pradera en la Localidad Suroccidental.

Según, el oficial se busca priorizar sectores críticos para intervenirlos, pero sin estigmatizarlos.

Los sectores más afectados por hechos de violencia son El Bosque en la Localidad Suroccidental y los barrios La Chinita y La Luz, en la Suroriente.