Con dragado en Canal del Dique buscan mitigar efectos del fenómeno del Niño

Barranquilla

De acuerdo con el director de Cormagdalena, capitán de navío (r) Luis Mendoza, los trabajos se iniciaron en inmediaciones del municipio de Santa Lucía, pero que la maquinaria se desplazará a otros puntos más al sur como Pasacaballos y posteriormente a la entrada del canal, en Calamar, en el departamento de Bolívar, a fin de lograr la profundidad que requiere este humedal, que se constituye en la principal fuente de abastecimiento de agua en el Sur del Atlántico, ante los dramáticos niveles del Río Magdalena.

“Para Cormagdalena el Canal del Dique es una prioridad, y tenemos contratos, contamos con recursos para soportar estos tres meses que nos quedan de sequía intensa”, dijo el capitán Mendoza.

En otros humedales del departamento, como las Lagunas de Luruaco y San Juan de Tocagua, en el occidente, se requiere cuanto antes el inicio de bombeo de agua del Canal del Dique para desacelerar la disminución de sus niveles. Trabajos que fueron anunciados por la gobernación del Atlántico.

El director de Cormagdalena aseguró que el día 24 de enero inician trabajos de dragado de mantenimiento en el canal de acceso al puerto de Barranquilla, tal como se había anunciado en días anteriores.