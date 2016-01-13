Dejan el libertad a ocho de los diez imputados por corrupción en el ICBF Atlántico

Aspecto de una de las audiencias a implicados. ( Caracol Radio Barranquilla )

Barranquilla

La decisión fue del Juez 13 penal municipal, en el marco de la audiencia de imposición de medida de aseguramiento contra los capturados por el desfalco al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en el sonado caso de malos manejos de contratos para alimentación de niños del programa de primera infancia en los municipios de Tubará y Ponedera.

El juez, que analizó caso por caso, de cada uno de los diez implicados, capturados el pasado 5 de enero, no halló razones para inferir autoría o coautoría en la comisión de los delitos imputados a los procesados.

Los cobijados con la libertad son Yolanda Ruiz, ex directora seccional del organismo, Oneida Bayona Barrios, coordinadora del Centro Zonal Baranoa y Carlos Gamarra Sierra, supervisor de contrato.

También quedaron en libertad Carlos Eduardo Camargo Ortega, Janeth Ortega, Juan Carlos Villanueva Orlando Jesurum y Luis Avendaño Fernández

Luis David Avendaño Méndez y Rosmery Maldonado, fueron cobijador con detención domiciliaria.

A los procesados se les había imputado cargos de peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y celebración de contratos sin el lleno de los requisitos legales.