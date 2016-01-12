Sepultan cuerpo del hombre que asesinó a su esposa e hijo

Barranquilla

Por el avanzado estado de descomposición los restos de Alejandro Garrido, el hombre que se suicidó después de asesinar a su esposa e hijo, en Santa Marta, fue sepultado en el municipio de Baranoa

Los restos mortales que se encontraban desde el pasado dos de enero en una oficina de Medicina legal en Baranoa, cuando fueron trasladados desde la ciudad costera, fueron sepultados en la localidad atlanticense, porque el sistema de refrigeración de la misma se encontraba en mal estado.

Aunque la ley establece que cuando un cuerpo no es reclamado deben esperarse 3 meses para sepultarlo, al parecer la problemática que vive la oficina en esta municipalidad no daba espera.

La tragedia que se vivió en la ciudad de Santa marta, el pasado mes de diciembre conmocionó a los residentes de esta ciudad costeña.