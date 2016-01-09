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29 jul 2026 Actualizado 06:56

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Salud y bienestar

Más de 50 barrios sin agua en Soledad

Un carro tumbó un árbol que averió una tubería

Tubería rota en el boulevard del barrio Simón Bolívar

Tubería rota en el boulevard del barrio Simón Bolívar(Foto Cortesía prensa Triple A)

Tubería rota en el boulevard del barrio Simón Bolívar
Barranquilla
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Barranquilla

Más de cincuenta barrios del Municipio de Soledad en el Área Metropolitana de Barranquilla se quedaron sin agua desde la madrugada de este sábado, al presentarse un accidente de tránsito en el boulevard del barrio Simón Bolívar al sur de la capital del Atlántico.

Un vehículo chocó contra un árbol y un hidrante causando el daño que es atendido a esta hora por los operarios de la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo.

La tubería, que es sometida a la reparación, es de 24 pulgadas y para facilitar el trabajo la empresa decidió suspender el servicio hasta cuando concluya la obra.

Hasta el momento no se ha establecido en que tiempo terminara la reparación de la avería.

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