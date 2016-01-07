Legalizan capturas de implicados en corrupción en el interior del ICBF

Aspecto de la audiencia llevada a cabo el miércoles en Barranquilla.( Caracol Radio Barranquilla )

Barranquilla

Pese a la petición hecha por los abogados declarar la ilegalidad por presuntas irregularidades en el proceso, el fiscal 29 de Administración Pública legalizó la tarde del miércoles las capturas de los diez detenidos en el marco del escándalo de corrupción en la contratación para el suministro de alimentos para más de 1700 niños de los municipios de Tubará y Ponedera, en el Atlántico.

La audiencia iniciada a las 10 de la mañana, continuaba durante la noche con el resumen de los hechos.

Además de la petición de declaratoria de ilegalidad se solicitó recurso de reposición y apelación por parte de uno de los abogados, pero la misma fue rechazada.

A los capturados les fueron imputados los delitos de peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales.

A la audiencia acudieron Yolanda Ruiz, exdirectora regional del ICBF; Oneida Barrios, Carlos Gamarra Sierra, Luis Avendaño Meléndez, Luis Avendaño Fernández (hijo del anterior), Janeth María Ortega de Camargo, Rosmery Maldonado Fontalvo, Orlando Jesurum Torres, Juan Carlos Villanueva Hernández y Eduardo Enrique Camargo Ortega.