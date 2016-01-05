Trabajo en equipo y con resultados, llamado del gobernador del Atlántico a su gabinete

El gobernador Eduardo de la Rosa cuando tomaba juramento a los miembros de su gabinete.( Prensa Gobernación del Atlántico. )

Barranquilla

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano De la Rosa, les tomó el juramento a los secretarios que conformarán su gabinete. El mandatario de los atlanticenses resaltó sus capacidades y los invitó a trabajar en equipo por el bien del Departamento.

Verano De la Rosa afirmó que las personas escogidas están comprometidas con el reto de hacer del Atlántico un departamento líder y estarán dispuestos a trabajar arduamente por hacer que esta premisa se cumpla.

“Queremos que el Atlántico tenga una infraestructura educativa, vial y productiva en óptimas condiciones. Ya tenemos claros los proyectos que se necesitan y estamos trabajando desde el primer día del año para concretarlos”, señaló Verano.

El gobernador del Atlántico manifestó que le pidió a su equipo de gobierno trabajar en equipo con los miembros del gabinete del Distrito con la finalidad de consolidar a Barranquilla y el Departamento en territorios generadores de progreso.