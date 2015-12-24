Más de 50 personas intoxicadas tras consumir pastas con pollo

Barranquilla

Aunque los Pacientes, provenientes del corregimiento de Carreto, fueron dados de alta, algunos han debido ser atendidos en más de una ocasión por persistir los síntomas.

De acuerdo con el intendente Ángel Diaz, comandante de la estación de policía de Candelaria, la situación se presentó en medio de un evento de la Gobernación del Atlántico relacionado con un programa de proyectos productivos.

Indicó el uniformado que inicialmente fueron atendidas ocho personas con síntomas similares, pero con el pasar de las horas fueron llegando más afectados, hasta ser atendidos 51 en total.

Todas las personas fueron asistentes al evento en mención y todas consumieron al almuerzo que consistió en pastas con pollo, por lo que se presume que el alimento estaba en mal estado.

Caracol, Radio trató de comunicarse con autoridades de Salud del departamento y del municipio de Candelaria, pero fue imposible contactar a funcionario alguno. Solo el comandante de Policía, quien estuvo pendiente del caso, atendió el llamado

La secretaría del Salud departamental, ordenó que los pacientes aún delicados, sigan siendo atendidos en el puesto de salud del corregimiento para evitar el traslado a la cabecera municipal.