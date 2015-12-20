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29 jul 2026 Actualizado 06:55

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Educación
Mineducación

Con la construcción de escuelas garantizaremos la Jornada Única

En visita a Barranquilla, la funcionaria entregó una Institución educativa en el municipio de Campo de la Cruz y otra en Barranquilla

Institución Educativa Francisco de Paula Santander, municipio Campo de la Cruz.

Institución Educativa Francisco de Paula Santander, municipio Campo de la Cruz.(Cortesía)

Institución Educativa Francisco de Paula Santander, municipio Campo de la Cruz.
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En el departamento del Atlántico inicialmente se invertirá la suma de $l4.000 millones en tres centros educativos para el 2016, sostuvo la ministra de educación Gina Parodi.

La funcionaria, hizo el Lanzamiento del Fondo de Financiamiento a la Infraestructura Educativa para la Costa Norte, en la tarde de este sábado en la ciudad de Barranquilla.

“Lo que queremos es mayor inversión en el área de Infraestructura y de esta manera garantizamos la jornada única y que los niños estén más tiempo en el colegio y menos en sus casas”.

Parodi que inauguró una escuela en el municipio de Campo de la Cruz al sur del departamento, aseguró que estos recursos se multiplicarán para el próximo año.

En el colegio José Consuegra Higgins ubicado en el barrio Carrizal al sur de la ciudad, se invirtieron unos $3.700 millones, sostuvo la ministra.

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