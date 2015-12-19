Inicia operaciones el vuelo directo Cartagena - Atlanta

Cartagena de Indias

Con la salida del primer vuelo directo entre Cartagena y Atlanta, Estados Unidos, las autoridades turísticas en la ciudad Heroica celebran que a partir de la fecha, la ciudad estará conectada con más aeropuertos de manera más cómoda y rápida, teniendo en cuenta que el aeropuerto Hartsfield, destino de este vuelo, conecta directamente con más de 80 ciudades en 43 países. El vuelo, operado por Delta Airlines, saldrá los miércoles, sábados y domingos.

La gerente de la Sociedad Aeroportuaria de la Costa, María Claudia Gedón, dijo que "el hub que Delta tiene en Atlanta es el más importante del mundo, ha estado siempre en los primeros 5 lugares por números de pasajeros movilizados, entonces conectarnos con ese aeropuerto, multiplica las opciones y reduce los costos ya que nos conectaremos con más destinos en menos escalas".

Los vuelos, se harán con aviones Boeing 737-800 con capacidad para 160 pasajeros, y el vuelo inaugural se vendió en su totalidad. Este vuelo se suma a rutas directas a Miami, Fort Lauderdale y New York, con las que ya contaba el aeropuerto internacional Rafael Núñez de Cartagena. Zully Salazar, presidenta de Corpoturismo, aseguró que este vuelo es el resultado de la intensa gestión y promoción que se ha hecho de Cartagena como destino turístico internacional.