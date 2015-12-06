Claudia Palacios presenta su libro en Barranquilla

Barranquilla

La reconocida periodista de la W Radio, Claudia Palacios, presentó en Barranquilla su libro 'Perdonar lo imperdonable', una recopilación de historias de víctimas y victimarios que son muy duras, pero que como dice la comunicadora, "terminan con esperanza, porque a través del arte, la fe, el deporte y el amor estás personas convirtieron en inspiraciones sus tragedias".

Claudia Palacios dice que escribió este libro porque quiso entender cómo la palabra Paz, a pesar de tener una connotación positiva, enmarcada en la frase: Proceso de Paz, en Colombia resulta negativa para la mitad del país, frente a otra mitad de la población que la encuentra, valga la redundancia, positiva.

Por eso empezó todo un proceso de investigación con organizaciones de víctimas, victimarios, entes gubernamentales y entidades internacionales, entre otros que han estado trabajando temas de Paz, conflicto y post conflicto, en la que descubrió que "los colombianos estamos chiveados con el tema de la paz".

Que se han registrado hechos de Paz impresionantes que han debido estar en la primera plana de los principales periódicos, y los comunicadores, incluyéndose ella. Muchas veces no han mostrado los antecedentes ni las repercusiones de las noticias a las que si les han dado protagonismo.

En el escrito Claudia hace alusión a historia como el de una mujer en San Carlos, Antioquia a la que los paramilitares le asesinaron a su hijo y semanas más tarde encuentra a un joven herido al que rescata y cura sus heridas; días después descubre que ese era el asesino de su hijo y en vez de cobrar venganza, le trae un celular para que llame a su madre y le diga dónde está. Cuando el hombre le pregunta por qué hace eso, ella le responde que eso es lo que ella hubiese querido sucediera con su hijo.

Claudia Palacios presentó 'Perdonando lo Imperdonable' en la sucursal de un almacén de cadena e Barranquilla, donde compartió con los presentes su experiencia y sus impresiones, escuchó historias de víctima reales que se hicieron presentes y firmó ejemplares de su libro que ya está disponible en el mercado.