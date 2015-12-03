Consejo de Estado ordena a Bavaria pagar 56.000 millones al Atlántico

Barranquilla

La Sección primera del Consejo de Estado revocó una sentencia de la sección quinta en un pleito porque la empresa no declaró lo correspondiente a la estampilla ProHospital Universitario en el 2009.

La empresa cervecera había interpuesto un recurso porque la Secretaría de Hacienda había establecido una sanción por un valor de 56.124 millones de pesos.

Según recordó el Secretario de Hacienda del Atlántico, Juan Carlos Muñiz, la administración departamental había presentada un cobro a la cervecera que tenía cuatro meses sin cumplir con el pago del impuesto.

En su momento, la Sección Quinta falló a favor de Bavaria una acción de nulidad y restablecimiento de derecho, que amparaba derechos de justicia, tutela judicial efectiva e igualdad.