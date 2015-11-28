Fachada del Centro Regional de Atención a las Víctimas( Caracol Radio )

Con una inversión de 2 mil millones de pesos fue inaugurado el Centro Regional de Atención a Víctimas de la violencia en el Municipio de Soledad en el Área Metropolitana de Barranquilla.

La directora encargada de la Unidad de Víctimas, Iris Marín, destacó que en el centro operarán 19 entidades del Estado con el fin de facilitar la atención de los ciudadanos.

El Atlántico registra 213 mil víctimas, cifra que está por encima del promedio nacional que asciende al 13 por ciento, mientras que el Departamento supera el 20 por ciento, anotó la funcionaria.