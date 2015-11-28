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29 jul 2026 Actualizado 06:55

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Economía
Inauguran en Soledad

Centro regional de atención a víctimas

Diecinueve entidades funcionarán en la institiución

Fachada del Centro Regional de Atención a las Víctimas

Fachada del Centro Regional de Atención a las Víctimas(Caracol Radio)

Fachada del Centro Regional de Atención a las Víctimas
Barranquilla
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Con una inversión de 2 mil millones de pesos fue inaugurado el Centro Regional de Atención a Víctimas de la violencia en el Municipio de Soledad en el Área Metropolitana de Barranquilla.

La directora encargada de la Unidad de Víctimas, Iris Marín, destacó que en el centro operarán 19 entidades del Estado con el fin de facilitar la atención de los ciudadanos.

El Atlántico registra 213 mil víctimas, cifra que está por encima del promedio nacional que asciende al 13 por ciento, mientras que el Departamento supera el 20 por ciento, anotó la funcionaria.

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