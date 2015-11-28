“Protestaron con el bloqueo de la autopista al aeropuerto
Los manifestaron reclamaron porque les dejaron una obra inconclusa de alcantarillado
Barranquilla
Un grupo de vecinos del barrio Ferrocarril del Municipio de Soledad bloquearon durante una hora con la quema de llantas y palos la autopista al aeropuerto Ernesto Cortissoz por el abandono de las obras del sistema de alcantarillado.
Según los manifestantes les dejaron los trabajos inconclusos y en sus calles tienen huecos y agua estacada con la proliferación de mosquitos.
Anotaron que para agravar la situación carecen del servicio de agua desde hace más de 20 días.
Los ciudadanos llegaron a un acuerdo con la Policía para levantar el bloqueo y buscar a las autoridades de Soledad para que concluyan la obra.