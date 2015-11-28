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29 jul 2026 Actualizado 06:54

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Orden Público
Habitantes de Ferrocarril

“Protestaron con el bloqueo de la autopista al aeropuerto

Los manifestaron reclamaron porque les dejaron una obra inconclusa de alcantarillado

Protesta de los habitantes del barrio Ferrocarril

Protesta de los habitantes del barrio Ferrocarril(Caracol Radio)

Protesta de los habitantes del barrio Ferrocarril
Barranquilla
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Barranquilla

Un grupo de vecinos del barrio Ferrocarril del Municipio de Soledad bloquearon durante una hora con la quema de llantas y palos la autopista al aeropuerto Ernesto Cortissoz por el abandono de las obras del sistema de alcantarillado.

Según los manifestantes les dejaron los trabajos inconclusos y en sus calles tienen huecos y agua estacada con la proliferación de mosquitos.

Anotaron que para agravar la situación carecen del servicio de agua desde hace más de 20 días.

Los ciudadanos llegaron a un acuerdo con la Policía para levantar el bloqueo y buscar a las autoridades de Soledad para que concluyan la obra.

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