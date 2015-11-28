“Protestaron con el bloqueo de la autopista al aeropuerto

Protesta de los habitantes del barrio Ferrocarril( Caracol Radio )

Barranquilla

Un grupo de vecinos del barrio Ferrocarril del Municipio de Soledad bloquearon durante una hora con la quema de llantas y palos la autopista al aeropuerto Ernesto Cortissoz por el abandono de las obras del sistema de alcantarillado.

Según los manifestantes les dejaron los trabajos inconclusos y en sus calles tienen huecos y agua estacada con la proliferación de mosquitos.

Anotaron que para agravar la situación carecen del servicio de agua desde hace más de 20 días.

Los ciudadanos llegaron a un acuerdo con la Policía para levantar el bloqueo y buscar a las autoridades de Soledad para que concluyan la obra.