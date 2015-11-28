Entregaron casas a los damnifados

Las casas entregadas a los damnificados de Las Compuertas( Fondo de Adaptación )

Barranquilla

Después de cinco años de la ruptura del Canal de Dique, que inundó al sur del Atlántico, dejando a los damnificados viviendo en cambuches, 122 familias del corregimiento de Las Compuertas en el Municipio de Manatí recibieron sus viviendas.

La urbanización fue construida por el Fondo de Adaptación y la Gobernación del Atlántico con una inversión de más de 7 mil millones de pesos.

Los beneficiaron indicaron que comienzan una nueva etapa de sus vidas y que tendrán que acomodar sus familias numerosas en dos habitaciones.

Las casas fueron construidas para albergar a 550 personas del corregimiento, dijo el Gobernador del Atlántico José Antonio Segebre.