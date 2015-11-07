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29 jul 2026 Actualizado 06:54

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Educación
Por presentar diplomas falsos

Destituidos 30 profesores en el Atlántico

Una docente también fue separada del cargo por el robo doce computadores

Barranquilla
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Los 30 docentes, entre ellos siete incluidos recientemente en la lista de elegibles, fueron destituidos e inhabilitados por diez años para ejercer cargos públicos porque presentaron diplomas falsos en el Atlántico.

El Secretario de Educación, Carlos Prasca, sostuvo que son 120 los profesores investigados por irregularidades en la documentación, que entregaron sobre la acreditación de sus estudios.

El funcionario destacó que, entre los destituidos, también figura una coordinadora de la Institución Educativa Máximo Mercado del Municipio de Sabanalarga por el robo de doce computadores, dos aires acondicionados y un video beams.

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