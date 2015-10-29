Desde Bogotá se atenderá problema de niño desnutrido en Sabanalarga

Barranquilla

Un comité interdisciplinario del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, llegará al municipio de Sabanalarga, Atlántico para realizar una evaluación al tema de desnutrición infantil, dijo la directora de Primera Infancia del organismo Karen Abudinem.

El ejercicio se desprende por los casos que se han registrado en el departamento, en el que dos menores se han visto involucrados.

El primero se presentó en el municipio de Manatí donde el pasado mes de agosto una niña de 6 años y con limitaciones físicas murió por falta de alimentación.

En esta ocasión fue un niño de 4 meses de nacido, cuya madre al parecer estaba a punto de regalarlo cuando fue sorprendida por agentes de policía del Atlántico.

El bebé fue trasladado de manera inmediata al hospital de Sabanalarga, donde es atendido por personal especializado.

“Los niños son nuestra razón de ser para ellos trabajamos, pero eso desplegaremos algunos funcionarios al corregimiento de La Peña para que atiendan esta situación”, sostuvo la funcionaria.