Alejandro Char, el líder del Caribe

Barranquilla

Elegido con más de 350.000 votos, Alex Char se convirtió en el mandatario de los barranquilleros, hecho que lo compromete aún más con la capital del Atlántico.

“En las próximas horas nos estaremos reuniendo con la alcaldesa Elsa Noguera, para emprender ese trabajo que se ha venido realizando en mi campaña”, Afirmó.

Char, hizo un reconocimiento de la labor que se ha hecho desde esta casa periodística en el desarrollo de la ciudad y señalo que cuando se habla bien de la ciudad desde la capital del país, eso aporta para que inversionista lleguen y se continúe el proceso.

“Vamos con todo, vamos por más”, dijo el nuevo mandatario de Barranquilla, al referirse a esta segunda oportunidad que le da el pueblo de llegar al primer cargo público.

Reiteró el compromiso de hacer de su ciudad natal un lugar seguro donde se implementaran los mecanismos que se requieran para conseguirlo.

“El Ejército va a estar en la calle si es necesario”, insistió Char Chaljub para erradicar el problema de inseguridad que afecta a esta zona del Caribe colombiano.

En cuanto a la prestación del servicio de energía por la empresa Electricaribe, sostuvo que el Gobierno no ha prestado la atención del caso, convocara un gran encuentro con autoridades nacionales que acabar con la problemática.

“Son más de 2.50.000 personas las afectadas en la Costa Norte, a la gente se le queman los electrodomésticos por la fluctuación del voltaje”, recalcó.

Garantizó que para el 2019 el mito de los arroyos en Barranquilla, desaparecerá “se requieren unos 630.000 millones de pesos para canalizarlos y lo vamos a lograr”.

Finalmente no descarto a futuro una formula a la vicepresidencia de la república.