Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

29 jul 2026 Actualizado 07:39

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Política

Alejandro Char nuevo alcalde de Barranquilla

El candidato de Cambio Radical confimó su tendencia en las encuestas que lo daba ganador por más de un 60%.

Barranquilla
Añadir Caracol Radio en Google

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir