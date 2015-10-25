Largas filas se registran al inicio de jornada electoral

Barranquilla

La constante en este inicio de jornada electoral en Barranquilla es la afluencia de ciudadanos que están llegando a los numerosos puntos de votación para ejercer su derecho constitucional.

Algunos de los votantes manifiestan que el uso del Sistema Biométrico aunque es seguro, torna el proceso bastante lento.

En puestos de votación como el ubicado en la institución educativa Nacional de Comercio, es interminable el número de personas que han llegado para sufragar, pero que el ejercicio es bastante demorado afirman.

Lo que si transcurre de manera normal es el transporte urbano según reportan los ciudadanos de esta zona del país.

Por su parte la alcaldesa de Barranquilla, Elsa Noguera y el gobernador del Atlántico José Antonio Segebre hicieron un llamado los ciudadanos a acudir masivamente a las urnas.

El mandatario de los atlanticenses, hizo alusión a los problemas de orden público que se registraron en el corregimiento de Hibacharo, municipio de Piojo en la madrugada de este domingo, pero que fue controlado por las fuerzas del orden.