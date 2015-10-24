4 capturados con panfletos amenazantes

Barranquilla

El Comandante de la Policía del Atlántico coronel Joaquín Buitrago dijo que los cuatros individuos, que repartían los panfletos amenazantes contra los foráneos, que pretendan votar en el Municipio de Ponedera este domingo, se logró en la carretera Oriental cuando se movilizaban en una camioneta.

El oficial destacó que la detención se produjo a las tres de la madrugada de este sábado con base en la información de la ciudadanía y por lo tanto pagarán una recompensa.

Los cuatro detenidos se encuentran en la Unidad de Reacción Inmediata del Municipio de Soledad en el Área Metropolitana de Barranquilla en el proceso de judicialización.

Los panfletos amenazantes también han circulado en el Municipio de Candelaria al sur del Atlántico.