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29 jul 2026 Actualizado 07:20

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Ciencia y medio ambiente
Violencia contra la mujer

En libertad hombre que intentó prender fuego a su familia

El caso se presentó después de una discusión de la pareja

Barranquilla
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El campesino Federmann Carrillo le prendió fuego a su casa en el barrio Villa Estadio del Municipio de Candelaria, Atlántico, después de discutir con su compañera sentimental Katty Milena Reyes, de 31 años a quien le roció gasolina.

El Comandante de la Policía del Atlántico coronel Joaquín Buitrago indicó que entiende como el individuo, quien fue capturado de manera oportuna, recobró su libertad, cuando por poco acaba con la vida de su compañera y de sus cuatro hijos.

Al parecer la discusión de la pareja se registró cuando el labriego regresó a su casa en presunto estado de embriaguez.

La Oficina de la Mujer de la Gobernación adelanta un acompañamiento a la víctima del ataque y su familia.

En este año se han recibió 800 quejas de denuncias de violencia en los hogares en el Departamento.

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