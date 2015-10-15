Evacuan edificio del Centro Cívico por amenaza de bomba

Barranquilla

Ante la presencia de un artefacto explosivo en el edificio del Centro Cívico, fueron evacuadas las instalaciones del mismo por parte de las autoridades de policía y miembros de la vigilancia privada que opera en la edificación.

Todas las oficinas, incluyendo aquellas donde laboran los funcionarios de la Rama Judicial, fueron desocupadas, según los funcionarios solo les dijeron que debían desalojar.

“No dejan entrar a nadie, y ya están haciendo la inspección para saber si realmente hay algún artefacto explosivo”, señaló el abogado Mario Nevado.

No es la primera vez en el presente año que una amenaza de bomba se cierne sobre la mencionada edificación.

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