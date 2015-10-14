En libertad exparamilitar alias “Juancho Prada”

Barranquilla

Ante la libertad en las últimas horas del exparamilitar conocido con el alias Juancho Prada, abogados insisten en que se establezcan medidas de protección para las víctimas en el Caribe colombiano.

El exparamilitar, Juan Francisco Prada Márquez, recobró su libertad luego de ocho años de prisión, de acuerdo con lo establecido en los procesos de Justicia y Paz. Se estableció que alias Juan Prada salió bajo vigilancia electrónica y no tiene permitido salir del país.

Por su parte el abogado José Torres defensor de las víctimas de la acción de los paramilitares, expresó su preocupación porque no se han establecido mecanismos que garanticen que las víctimas no enfrenten riesgos.

Entre las medidas de protección se ha solicitado al Gobierno que si es necesario se cambie de residencias a las víctimas a otras zonas del país.

Según informó, se calcula que unos cincuenta postulados a Justicia y Paz han recobrado la libertad y muchos se han establecido en el departamento del Atlántico.