Dos mujeres quemadas en un incendio

Barranquilla

Una de las dos mujeres alcanzadas por el fuego fue identificada como Magaly Rivera, quien registra quemaduras en el 80 por ciento de su cuerpo.

El incendio se presentó en una casa en donde funciona una microempresas de almohadas en el barrio Las Gaviotas en el Municipio de Soledad, en el Área Metropolitana de Barranquilla.

Al parecer el fuego se abrirá originado por un corto circuito en la madrugada de este martes cuando las ocupantes del inmueble dormían.

El Comandante de la Policía de Soledad coronel Carlos Vergara sostuvo que con la ayuda del Cuerpo de Bomberos y sus hombres rescataron a las dos mujeres en medio del incendio.

La casa resultó afectada en un 40 por ciento de su estructura por las llamas.