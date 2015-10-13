Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

29 jul 2026 Actualizado 06:54

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Ciencia y medio ambiente
En Barranquilla

Dos mujeres quemadas en un incendio

Una presenta quemaduras en el 80 por ciento del cuerpo

Barranquilla
Añadir Caracol Radio en Google

Barranquilla

Una de las dos mujeres alcanzadas por el fuego fue identificada como Magaly Rivera, quien registra quemaduras en el 80 por ciento de su cuerpo.

El incendio se presentó en una casa en donde funciona una microempresas de almohadas en el barrio Las Gaviotas en el Municipio de Soledad, en el Área Metropolitana de Barranquilla.

Al parecer el fuego se abrirá originado por un corto circuito en la madrugada de este martes cuando las ocupantes del inmueble dormían.

El Comandante de la Policía de Soledad coronel Carlos Vergara sostuvo que con la ayuda del Cuerpo de Bomberos y sus hombres rescataron a las dos mujeres en medio del incendio.

La casa resultó afectada en un 40 por ciento de su estructura por las llamas.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir