Alerta en el Atlántico por bajos nivel del Río Magdalena

Barranquilla

Expertos señalan que se hace necesario el traslado de las bocatomas de acueductos en varios municipios para evitar racionamiento en los próximos meses.

El Río Magdalena registra niveles 1.5 metros por debajo de los mínimos históricos para esta fecha del año, lo que ha generado alerta para las autoridades del departamento.

El experto Juan Manuel Alvarado ha recomendado a los alcaldes agilizar los trabajos de reubicación de bocatomas de los acueductos con el fin de evitar el desabastecimiento durante los primeros meses del año.

Por su parte, el Gobernador José Segebre dijo que se han definido recursos en el presupuesto para garantizar el traslado de las bocatomas de por lo menos cinco municipios del Atlántico.

También se mostró preocupado por los bajos niveles del Embalse del Guájaro por lo que se requiere instalación de motobombas en el Canal del Dique llevar el líquido hasta el cuerpo de agua.

Los campesinos del sur del Atlántico urgieron que se ejecuten estos trabajos porque de lo contrario se corre el riesgo que se pierdan 1.000 hectáreas de cultivo.