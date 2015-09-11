Asesinado exmayor de la policía en Medellín

Asesinan en Medellín otro miembro de la policía nacional. / Archivo particular

Medellín

Sicarios asesinaron esta tarde al occidente de la ciudad, al exmayor de la Policía Nacional, Óscar Mora Olarte de 43 años.

El exoficial, se encontraba en una peluquería en el sector de Obelísco y cuando salía fue tiroteado por un sujeto que luego huyó del lugar.

Las autoridades verifican las cámaras de seguridad para tratar de identificar al asesino y han pedido a la ciudadanía colaborar con información para esclarecer el crimen y dar con el responsable.

El exoficial asesinado se había desvinculado de la policía en 2010.

Otro caso

Las autoridades identificaron como Rubén Darío Soto Giraldo, de 27 años, el agente del servicio de inteligencia de la policía (Sipol) asesinado esta mañana jueves cuando se desplazaba en una motocicleta por el sector La Iguaná, cerca de la carrera 70.

El crimen ocurrió cuando el uniformado se dirigía a su trabajo en la seccional de inteligencia y fue atacado por un hombre que le disparó en varias oportunidades. Debido a los disparos el motociclista cayó del vehículo y luego fue arrollado por una volqueta.

Según las primeras informaciones, el agente estaba dedicado a investigar bandas criminales en la ciudad, llevaba cinco años y nueve meses en la institución.

Los investigadores informaron además que por lo menos tres personas participaron en el crimen en ese sector de Medellín, entre ellos el autor material y dos cómplices que le señalaron la víctima y el conductor de una moto en la que huyó el agresor.

Los móviles del crimen son motivo de investigación por parte de las autoridades judiciales.

El joven asesinado era sobrino del senador Carlos Enrique Soto, del Partido de la U.