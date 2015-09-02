Autopistas para la Prosperidad no tendrán sobrecostos por devaluación

Medellín

Un mensaje de alivio envió el Gobierno Nacional al asegurar que el valor de las Autopistas para la Prosperidad no tendrán un sobre costo por cuenta de la devaluación del peso frente al dólar.

La confirmación la hizo el vicepresidente Germán Vargas Lleras, en diálogo con Caracol Radio, al asegurar que el diferencial por la tasa de cambio será asumido por la Nación, tras la aprobación de 26,2 billones de pesos en un documento Conpes.

“Con la tasa de cambio, tanto en infraestructura como en vivienda, pues los costos se reducen, en el caso de las carreteras, en esta primera fase de concesiones, las firmas fueron autorizadas a suscribir un endeudamiento hasta por el 50% en el exterior de estos proyectos, pero el riesgo del diferencial de tasa cambiara lo asumió el Estado colombiano”, puntualizó el vicepresidente Vargas Lleras a través de Caracol Radio.

A propósito de las autopistas, este jueves el presidente Juan Manuel Santos y el vicepresidente Germán Vargas, firmarán el contrato para la construcción de la Autopista Mar I, por 1, 5 billones de pesos, esto en el municipio de Santa Fe de Antioquia, en el occidente antioqueño.

La obra contempla la intervención de 176 kilómetros de carretera, de los cuales 66 se rehabilitarán y 33 se mejorarán.

El megaproyecto vial comprenden la construcción de 114 kilómetros de dobles calzadas, 168 kilómetros de edificación y mejoramiento de calzadas sencillas, la creación de 58 túneles cortos y largos, y 405 puentes, además del mantenimiento y operación de más de 151 kilómetros de vías.