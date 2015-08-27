Gobierno confirma que no ha reiniciado el desminado en Orejón, Antioquia

Ministro Defensa dice que no se ha reiniciado desminado en Orejón. / Caracol Radio

Medellín

Debido a una petición de la comisión de Noruega que hace acompañamiento al desminado humanitario, no se ha reiniciado los trabajos de erradicación de minas en la Vereda Orejón, de Briceño, norte de Antioquia.

"No lo hemos podido activar todavía; tenemos problemas logísticos con la agencia noruega; estamos tratando de solucionarlos en este momento para la disponibilidad de un helicóptero-ambulancia permanente y se exige que se tenga", explicó el Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas Echeverri.

Además, confirmó que el ministerio a su cargo gestiona con diversas entidades, especialmente la FAC, la consecución de uno de esos aparatos exigidos por la ONG Noruega Ayuda Popular, y ponerlo a disposición de esas tareas.-

"Estamos buscando con la Fuerza Aérea Colombiana, que tiene unos helicópteros ambulancias que puede servir por el momento de garantía para que la agencia noruega pueda retomar el proceso", admitió el Ministro Villegas Echeverri

Reiteró que su despacho tiene conocimiento de que son bandas delincuenciales, principalmente el Clan Úsuga, las que hacen presencia en la zona de desminado y no agrupaciones paramilitares como denunciaron las Farc desde la Habana.

"Se ha identificado a 10 a 15 kilómetros del sitio, se ha detectado integrantes del Clan Úsuga. Allí se han dado de baja dos miembros de esa organización delincuencial, se han incautado armas largas, no sólo ahí sino en todo el país", puntualizó el jefe de la cartera de defensa nacional.