Ilegales exigen dinero a una campaña en Medellín para instalar publicidad

Medellín

La campaña del candidato a la Alcaldía de Medellín, Gabriel Jaime Rico, denunció la supuesta intimidación que sufrieron algunos de sus colaboradores en la comuna 1 – Barrio popular, zona nororiental de la ciudad, cuando se proponían instalar la publicidad proselitista en algunas calles.

Según los directivos de la campaña, al parecer se trata de grupos ilegales o delincuenciales que actúan en algunos sectores de la Comuna nororiental, quienes pretenden extorsionar u obtener beneficios ilícitos.

En un comunicado, la campaña del exconcejal Gabriel Jaime Rico, inscrito por firmas y avalado por los partidos de la U., Cambio Radical y Conservador, señala: “denunciamos ante la opinión pública en general y las autoridades locales, el grave hecho de agresión del que fue víctima nuestro equipo logístico cuando se disponía a instalar los pasacalles que se nos había autorizado en la Comuna 1 y fueron intimidados por hombres armados que exigieron el pago de cinco millones de pesos como condición para permitir la instalación de este material publicitario”.

Según los voceros de la campaña, en esos sectores del Barrio Popular, en el nororiente de Medellín, se pueden observar mensajes proselitistas de otros candidatos a la Alcaldía de Medellín.