Dólar: bananeros están contentos, asopartistas, muy preocupados

Medellín

(Debido a los altos costos de las importaciones, subirán precios de vehículos ysus partes.

Los empresarios exportadores de Antioquia y el país, reconocen los beneficios de una tasa de cambio favorable a sus ventas externas, aunque reconocen también que algunos insumos de esas actividades comerciales requieren pagos en esa divisa.

Insisten además en la necesidad de mejorar factores como la productividad y la competitividad de sus procesos y sus productos para lograr mayores beneficios.

“La tasa de cambio es competitiva para el sector exportador y para el bananero, pero no se nos puede olvidar que llevábamos más de 10 años con una tasa de cambio que no era favorable. Tenemos que prepararnos porque una buena tasa de cambio debe ir de la mano de la competitividad y productividad”, afirmó Juan Camilo Restrepo, presidente de Augura.

Suben precios de autopartes

La Asociación del sector automotriz y sus partes advirtió que los precios de los vehículos nuevos, usados y los repuestos van a aumentar hasta a un 25% debido a la devaluación del peso frente al dólar, cuyo precio superó los 3 mil pesos.

Tulio Zuloaga Revello, presidente de Asopartes, afirmó que el incremento del dólar está favoreciendo el comercio de partes robadas y los contrabandistas.

“Para los importadores la afectación es grande porque no tienen más recursos y remedio que subir precios, eso lo está haciendo menos competitivo. Un fabricante debe adquirir la materia prima en dólares y se exporta a países en devaluación. Los precios están subiendo entre un 20 y un 30%”, afirmó Zuloaga Revello.

El precio del dólar cerró a 3 mil 24 pesos y continúa su tendencia a la alza.