Asamblea del Grupo Éxito aprobó las compras en Argentina y Brasil

Medellín

Con un 66 por ciento de las acciones presentes en una muy movida Asamblea Extraordinaria de Accionistas, los socios del Grupo Éxito aprobaron la negociación que permitirá la compra de acciones de las empresas Pao de Azúcar, en Brasil, y Libertad, en Argentina.

"Es una asamblea que se esperaba así, porque es una decisión económica muy importante de cualquier compañía este año, que es de ingresar a Brasil, uno de los mercados de retail más importantes del mundo, con una inversión de uno y medio billones de dólares, y convertirse en líder en Suramérica en los países de Uruguay, Brasil y Colombia. Por supuesto, se presentaron distintas observaciones contrarias", resalto el presidente del Grupo Éxito, Carlos Mario Giraldo Moreno.

Además entregó un reporte de tranquilidad a los representantes de los Fondos de Pensiones que son accionistas del Grupo Éxito y que tenían dudas sobre los riesgos y la verdadera ganancia en ese negocio.

"Como acá hay fondos de pensiones presentes y son accionistas, el impacto va a ser de acuerdo a como salga el negocio. El negocio tiene una posible utilidad del 30 por ciento de incrementar para los accionistas cuando capturemos una sinergia entre los países, entonces van a ganar a largo plazo, por lo que habrá que esperar al largo plazo, pero los cinco miembros de la junta directiva consideraron que el negocio es bueno para los accionistas de la compañía, que el precio al que se compró es atractivo y que las proyecciones de expansión son buenas como tal", explicó el abogado Giraldo Moreno, presidente del Grupo Éxito.

Otras inquietudes fueron explícitas como la del exministro de la presidencia, hoy asesor de una empresa internacional Néstor Humberto Martínez.

"Casino como socio mayoritario con el 54 por ciento ejerció su poder de control en lo que constituye un ejercicio de voto de mayoría con las implicaciones jurídicas… Por el sí sólo votó el 12 por ciento de accionistas minoritarios y por el no votaron el 31, 5 por ciento, ese es un voto calificadísimos, a las mayorías de los minoritarios no los convenció esa transacción y al mercado tampoco".

Ante esa y otras inquietudes de socios el Presidente del Grupo Éxito manifestó que la compañía busca ser la plataforma por medio de la cual el grupo Casino de Francia adelantará sus negocios y controlará la operación de los mercados en Brasil y Argentina.

"Personas que consideraban que era una transacción con parte relacionada, claro que sí, y bancas independientes de bancas internacionales a 6 veces el Ebitda más bajo hecho en la región. El riesgo Brasil y Argentina, en este negocio de alimentos ese riesgo va a pasar y luego va a quedar el Éxito consolidado en Suramérica, un tema fundamental es que esto va a ser un canal para los productores colombianos, debido a que nuestra empresa puede llevar los productos colombianos a otros países, donde hay por ejemplo 4 mil almacenes en sólo Brasil", concluyó el señor Giraldo Moreno.