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31 jul 2026 Actualizado 11:05

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Justicia
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​Joven murió ahogado al lanzarse ebrio al embalse de Guatapé, en Antioquia

El hombre departía con un grupo de personas y bajo efectos del licor se lanzó de un puente a las aguas de la presa.

Embalse de la presa de Guatapé en el Oriente de Antioquia.

Embalse de la presa de Guatapé en el Oriente de Antioquia.(Colprensa)

Embalse de la presa de Guatapé en el Oriente de Antioquia.
Medellín
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Un hombre de 24 años de edad, aún sin identificar, murió por inmersión después de haberse lanzado al embalse de Guatapé, en el Oriente de Antioquia, al parecer, en estado de embriaguez.

La Policía precisó que en la vereda La Piedra, fue hecha la inspección técnica al cadáver del joven, natural y residente del municipio de Rionegro, también en esa región del Oriente.

“Se lanzó del puente en aparente estado de embriaguez y al caer al embalse no pudo salir del mismo”, aseguraron las autoridades.

Las diligencias técnicas en este caso estuvieron a cargo de la Fiscalía Seccional Guatapé.

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