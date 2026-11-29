El líder del partido de extrema derecha español Vox, Santiago Abascal, celebró este domingo los buenos resultados de su formación en las elecciones generales con las palabras “Misión cumplida: se va”, en referencia al actual presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez.

Abascal lanzó el mensaje de “misión cumplida” en una comparecencia para valorar los resultados de los comicios, en los que ganó el conservador PP, con 133 escaños, y Vox obtuvo 52, con lo que ambos superan los 176 necesarios para formar Gobierno y evitar la continuidad del socialista Pedro Sánchez al frente del Ejecutivo.

Sánchez “se va porque le hemos echado todos juntos”, proclamó Abascal ante los militantes y simpatizantes de Vox concentrados a las puertas de la sede del partido tras la jornada electoral.

“¡Se va!, ¡Se va!, ¡Se va!”, repitió en tres ocasiones antes de afirmar que Sánchez ya es el pasado.

Además, subrayó sobre el actual presidente que “ni todo su poder, ni todas sus mentiras, ni todas sus trampas, ni toda su violencia y su intimidación contra Vox” han podido con una movilización mayoritaria del pueblo español.

Con el escrutinio casi finalizado, Vox obtiene un 16,08 % de los votos y 52 diputados, 19 más que en las elecciones de julio de 2023, con lo que la formación de ultraderecha ha sido una de las triunfadoras de la jornada.