Las elecciones locales de Ecuador, en las que el presidente del país, Daniel Noboa, busca arrebatar al correísmo el poder de las principales ciudades y provincias, concluyeron este domingo con una participación de más del 80 %, según informó el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), José Cabrera.

El funcionario señaló que esta cifra permite mantener “el porcentaje histórico de participación” que se ha registrado en anteriores elecciones y destacó que la jornada se había desarrollado con “normalidad”, en un país donde el voto es obligatorio entre los 18 y 64 años.

Además, aseguró que el 93,25 % de las mesas electorales tuvo presencia de delegados de organizaciones políticas, lo que, agregó, “ratifica la absoluta transparencia en el proceso electoral”.

La tranquilidad con la que se llevaron a cabo estos comicios también fue resaltada horas antes por el jefe de la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA), el excanciller chileno Heraldo Muñoz, quien descartó la existencia de “irregularidades”.

Una vez concluida la jornada de sufragio, los centros de votación entraron en la fase de escrutinio y está previsto que los primeros resultados, correspondientes a alcaldías y prefecturas, empiecen a subirse al sistema entre las 18:00 y 18:30 hora local (23:00 - 23:30 GMT).

Más de 13,8 millones de ecuatorianos estaban convocados a las urnas para elegir también concejales y representantes de juntas vecinales, así como siete integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, un organismo que tiene entre sus funciones la designación de autoridades estatales como la de la Fiscalía o la Contraloría (Tribunal de Cuentas).

La atención de estas elecciones está puesta en las alcaldías de las principales ciudades como Quito, Guayaquil, Cuenca y Manta, así como sus respectivas provincias, donde Acción Democrática Nacional (ADN), la fuerza política del presidente Noboa, busca por primera vez desplazar al partido del expresidente Rafael Correa (2007-2017), que fue suspendido a pedido de la Fiscalía por un presunto caso de lavado de dinero en las cuentas de campaña de las elecciones presidenciales de 2023.

Estos comicios están marcados por el fenómeno de El Niño, que ya ha dejado 35 muertos a nivel nacional a causa de las fuertes lluvias e inundaciones, que llevaron al CNE a reubicar 34 centros de sufragio en seis de las veinticuatro provincias del país.